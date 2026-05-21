В камере iPhone нашли скрытую функцию

Смартфоны Apple имеют скрытую функцию, связанную с очисткой объектива камеры. Об этом сообщает издание CNet.

По словам авторов, пользователи смартфонов часто случайно пачкают камеры своих устройств — например, оставляют на линзах отпечатки пальцев. Зная это, в Apple создали функцию, которая уведомляет владельца iPhone в случае, если объектив камеры запачкался. Она появилась в iOS 26.

Опция анализирует состояние объектива перед съемкой и, если камера оказывается грязной, то пользователь получает уведомление на экран. По словам авторов, эта функция поможет делать качественные фото. Для ее включения нужно перейти в раздел «Камера» в настройках смартфона и включить опцию «Подсказки по очистке объектива».

«После ее включения ваш iPhone будет автоматически анализировать изображение и при необходимости предлагать протереть камеру», — объяснили авторы.

Новая возможность работает не на всех устройствах — только на телефонах серии iPhone 15 и более новых аппаратах.

