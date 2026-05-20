Ученые рассказали, кто выживет после конца света

Ученые из школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе рассказали о том, какой живой организм сможет пережить конец света. Об этом сообщает ScienceX.

Согласно исследованию Розанны П. Бейкер и Артуро Касадевалла, доисторические отложения, которые образовались в период вымирания динозавров 66 миллионов лет назад, покрыты спорами грибов. При этом, в более ранние периоды споры встречаются в меньшем количестве, что говорит о высокой грибковой активности именно в этот период.

Согласно гипотезе исследователей, повышенное распространение грибов может объясняться тем, что грибы могут размножаться на мертвом органическом веществе. Кроме того, эти живые существа умеют поглощать вредные элементы окружающей среды — ученые полагают, что после удара метеорита, который уничтожил динозавров, атмосферу Земли заполнила пыль и опасные вещества.

