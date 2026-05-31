Историки раскрыли неудобную правду о выживших после Черной смерти

Черная смерть была одной из самых смертоносных пандемий за всю историю человечества — но чума не убивала буквально каждого заразившегося. На самом деле, часть пострадавших выживала, просто о них историки говорят меньше. Портал theconversation.com рассказал, почему.

Несмотря на смертоносность болезни, от чумы можно было излечиться, и средневековые летописцы упоминают вероятность (пусть и маленькую) выживания. Например, Джоффри ле Бэйкер, клерк в Оксфордшире, писал, что, по его мнению, шансы на реабилитацию зависели от симптомов людей. Например, многие из тех, кто покрылся язвами и нарывами, смогли избежать смерти с помощью вскрытия или прижигания. А вот те, у кого по всему телу появились черные пустулы, почти всегда умирали.

К сожалению, документов, фиксирующих судьбы и состояние выживших, очень мало. Большинство средневековых источников уделяли большее внимание смертности, чем просто подорванному здоровью.

В то же время, это не значит, что подробных источников совсем нет. Историкам повезло найти редчайший документ: фрагмент пергамента, оставленный в архивах английского аббатства Рэмзи. Он зафиксировал, сколько рабочего времени пропустили крестьяне, заболевшие чумой, кто из них выжил и сколько времени, по мнению их работодателей, потребуется на выздоровление.

Так, чума очевидно воздействовала на людей по-разному. Кто-то мог отсутствовать всего неделю, другие — два с лишним месяца. В среднем длительность болезни составляла 3-4 недели, и три четверти перенесших чуму возвращались к работе в течение месяца. Поражает скорость их выздоровления, учитывая, что крестьянам полагался целый год больничных дней.

При этом список выживших отдает предпочтение наиболее состоятельным людям. Историки и археологи давно спорили о том, убивала ли чума всех подряд, вне зависимости от пола и возраста, или бедняки и пожилые люди были более уязвимыми. Тот факт, что в списке отведено много места именно зажиточным людям, может намекать на то, что более высокий уровень жизни позволил им выздороветь быстрее, чем их бедным соседям. Может, потому, что они смогли избежать вторичных инфекций и осложнений. А вот в тот факт, что 19 из 22 выживших были мужчинами, не стоит вчитываться меж строк: статистика отражает гендерные предвзятости землевладения, не селективность болезни.

Хотя 22 человека могут показаться не такой уж и большой группой людей, для сравнения, обычно в 1340-х фиксировали лишь два или три больничных в летние месяцы. То есть, частота заболеваний выросла в 10 раз. Всего за 13 недель люди, подхватившие чуму, пропустили 91 неделю рабочего времени.

Современное понимание эффекта Черной смерти подвержено влиянию масштабов пандемии, но лишь при учете и умерших, и заболевших можно оценить настоящий размах бедствия. Мертвые, умиравшие и больные люди наверняка значительно превышали здоровых по численности, что также отражается в хрониках, ведь летописцы жаловались на «дефицит слуг и работников». Однако архивные находки показывали, что даже после одной их худших пандемий в истории человечества можно было оправиться.