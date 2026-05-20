Два кита установили рекорд, преодолев 15 тыс. км между Австралией и Бразилией

Ученые зафиксировали беспрецедентный случай: два горбатых кита совершили два независимых путешествия через половину земного шара, преодолев расстояние между Австралией и Бразилией. Эти маршруты протяженностью около 15 000 километров стали самыми длинными из когда-либо задокументированных для этого вида. Рекордное перемещение удалось отследить благодаря уникальным рисункам на хвостах животных, которые служат своего рода отпечатками пальцев, сообщает АР. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Горбатые киты славятся дальними миграциями, но обычно их пути предсказуемы. Большинство особей десятилетиями следуют маршрутам, которые выучили еще в детстве от своих матерей. В теплое время года киты кормятся крилем в холодных водах, а зимой устремляются в тропики для спаривания и размножения. Однако новые данные показывают, что границы между популяциями разных океанов гораздо более призрачны, чем считалось ранее.

Идентификация по фото

Поскольку отслеживать животных, проводящих большую часть жизни под водой, крайне сложно, исследователи прибегли к анализу огромного архива данных. Команда изучила более 19 000 фотографий китов, сделанных за последние 40 лет как профессиональными учеными, так и волонтерами. ИИ помог сопоставить характерные зазубрины и пятна на хвостах особей, замеченных в восточной Австралии и Бразилии в разные годы. Исследователи обнаружили двух разных китов в местах размножения на востоке Австралии и в Бразилии, что позволяет предположить, что они переместились из одного места в другое.

Выяснилось, что один из китов преодолел более 15 000 километров, что побило предыдущий рекорд миграции, принадлежавший особи, проплывшей от Колумбии до Занзибара. Исследователи отмечают, что киты двигались в противоположных направлениях, фактически связав две отдаленные части планеты. Эти результаты подчеркивают невероятную выносливость и мобильность гигантов.

Загадки океанских переходов

Причины, по которым эти два кита решили сменить привычную обстановку, остаются загадкой. Обычно горбачи не перемещаются между разными местами размножения.

По мнению соавтора исследования Стефани Стэк из Тихоокеанского фонда китов (США), особи могли встретиться с представителями других групп на общих «пастбищах» в Антарктике и случайно примкнуть к чужой популяции на пути домой. Тот факт, что такие переходы совершили сразу две особи, заставляет пересмотреть теорию об изолированности сообществ китов.

В Северном полушарии подобные одиссеи почти невозможны из-за континентов. В Южном же океане простор позволяет совершать столь масштабные маневры.

Ученые подчеркивают, что изучение таких аномальных маршрутов крайне важно в условиях изменения климата. Потепление океана может сместить ареалы обитания криля, что неизбежно заставит китов искать новые места для кормежки и размножения, меняя карту мирового океана.