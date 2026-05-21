В лагере римских легионеров найдена буханка древнего хлеба

"Чрезвычайно редкая" буханка хлеба 2000-летней давности обнаружена в лагере римских легионеров.

Недавно ученые обнаружили обугленную буханку римского хлеба 2000-летней давности - первую в своем роде, когда-либо найденную в Швейцарии, пишет New York Post.

Хлеб был найден во время раскопок в швейцарском городе Виндиш, сообщается в пресс-релизе кантона Аргау.

Раскопки, которые проводились на территории крупного жилого комплекса, начались в августе прошлого года, но официальные лица объявили об обнаружении античного хлеба только совсем недавно.

Артефакт был найден на территории Виндониссы, крупного лагеря римских легионеров. Официальные лица описали хлеб как “обугленный круглый предмет, который привлек внимание команды археологов во время раскопок”.

“Объект был извлечен в виде блока вместе с окружающей землей и немедленно доставлен в реставрационную лабораторию Кантональной археологии, - отмечается в пресс-релизе. - Первый визуальный осмотр, проведенный археоботаником из Отдела интегративной и научной доисторической археологии Базельского университета, показал, что это, с большой вероятностью, обугленный римский хлеб”.

Диаметр куска хлеба составляет 10 сантиметров, а толщина - около трех сантиметров. В лаборатории в Вене запланированы дальнейшие испытания, чтобы определить, из чего был сделан хлеб.

В пресс-релизе отмечается, что находки римского хлеба “чрезвычайно редки”, и он назван “первым римским хлебом в Швейцарии”.

“Они сохраняются только в том случае, если их обжечь, как, например, хлеб в пекарне римских Помпей, - говорится в заявлении кантона Аргау. – Открытие первого римского хлеба в Швейцарии еще раз подчеркивает, насколько важным является место раскопок в Виндониссе для археологической науки”.

Археологи также обнаружили свидетельства существования ранней фортификационной системы — наряду со зданиями, инструментами и предметами металлообработки, которые могли бы помочь определить, когда это место превратилось в постоянную базу легионеров.

“В других местах есть признаки ремесленной деятельности времен лагеря младших легионеров: поразительное количество металлических инструментов вместе с кузнечными отходами, а также наконечники копий и метательных снарядов, - сказано в пресс-релизе. - Большая, тщательно сконструированная глиняная печь находится прямо в стенах старого лагеря и показывает, что зона непосредственно за стеной лагеря, вероятно, уже использовалась для коммерческой деятельности в ранний период Виндониссы”.

Хотя находка необычна, как показали предыдущие исследования, она не является чем-то неслыханным, подчеркивает New York Post.

В прошлом году турецкие официальные лица объявили об обнаружении 5000-летней буханки хлеба, испеченной во времена бронзового века в Турции.

В прошлом году турецкие археологи также обнаружили 1200-летнюю буханку подгоревшего хлеба с изображением Иисуса Христа. Древняя буханка была найдена на месте археологических раскопок Топрактепе, где когда-то располагался древний город Иринополис.