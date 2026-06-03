Ученые раскрыли странные законы средневековой Ирландии о пчелах

Пчеловодство в Средние века было даже более важной отраслью, чем сегодня — и под него даже специально писали законы, защищавшие фермеров и их пчел. Портал theconversation.com рассказал, почему в средневековой Ирландии пчелы защищались законом.

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В ранней средневековой Ирландии вопросы о пчелах решались сводом законов под названием Бехбрета — они очерчивали специфические права и ответственности, связанные с пчеловодством. А позже они легли в фундамент более широкой ирландской системы юриспруденции — брегонского права. Оно делало акцент на реституционное правосудие и преимущественно затрагивало типы компенсаций, которые надлежало выплачивать за совершенные преступления.

Поскольку в раннем Средневековье ирландское общество было иерархическим, в судебных разбирательствах объемы компенсаций определялись социальным рангом человека. А Бехбрета выступал своего рода юридическим справочником для дел, которые касались неправомерного вторжения пчел на чужую территорию, смертей и травм от пчелиных укусов, кражи ульев и компенсаций, назначавшихся в каждой из этих ситуаций.

Пчел в Ирландии наделили законным статусом, поскольку они расценивались как домашний скот, сродни свиньям, лошадям, птицам и овцам. Их опекали по закону из-за финансовой ценности, ведь пчеловодство производило широкий спектр товаров, включая мед для потребления в пищу и варки алкоголя, воск для свечей, прополис и множество других продуктов. Медицина, полировка, смазывание, ремесла, уход за кожей — продукты жизнедеятельности пчел были в ходу везде.

У Бехбреты было и другое назначение — законы должны были поддерживать порядочные отношения внутри местных сообществ. Если верить сохранившимся текстам, взаимное соглашение между членами фермерской группы гарантировало, что участники получат компенсацию в случае вторжения, кражи или травмы. Но для корректной работы этих механизмов требовался определенный уровень доверия между соседями.

Другой вопрос, что доказать неправомерное вторжение чужого животного на соседскую территорию можно по уликам — например, по следам ущерба имуществу. А вот доказать, что соседские пчелы незаконно высосали весь нектар из чужих цветов, уже сложнее. Бехбрета в этом случае советует посыпать пчел мукой, проследить, куда они полетят, и найти виновника. Поскольку медоносные пчелы обычно несколько раз возвращаются к одним и тем же источникам нектара, белая мука, в полете осыпающаяся на землю, может оставить видимую дорожку. Право также предписывало, что у владельца пчел-воришек было три года, чтобы собрать их мед. На четвертый год он должен был отдать потерпевшему первый рой из этого улья.

Бехбрета также разбиралась с вопросами по поводу прав на рои, которые поселились и построили улья либо на частных, либо на общественных владениях. Пчеловод, нашедший новый улей, получал право на треть от его меда в течение трех лет, но по истечению этого срока пчелы переходили в собственность владельца земли. Если рой находили в лесу, то нашедший получал права почти на все; доли также полагались местной церкви и патриарху семьи человека.

При этом пчеловодов не считали ответственными, если в ходе кражи или нелегального перемещения улья преступник умирал от ужаливших его пчел. А вот если пчелы жалили людей без провокации, то пострадавшим полагалась компенсация; в случае смерти, если погибший смог убить пчел, то компенсация считалась выплаченной. Как правило, в ситуациях, где кому-то причиталось возмещение ущерба, потерпевшим в качестве платы отдавали улей целиком.

Наказание за кражу улья предполагало немаленькие штрафы в зависимости от локации. Чем ближе улей находился к чьему-то дому, особенно если его владельцы принадлежали к высшим сословиям, тем больше должна была стать компенсация. Обычно ее выплачивали скотом — главной валютой, используемой в Ирландии до появления монет.

Сам факт, что в средневековой Ирландии был целый свод законов, посвященных пчелам, подчеркивает, как высоко они ценились в те времена. Реституция в форме роев и ульев поддерживала пчеловодство в доиндустриальном обществе, где выживание людей во многом зависело от климата. А пчелы были такой же важной частью сельскохозяйственной системы, как и сейчас.