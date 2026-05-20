Китайский зонд заснял «межзвездного пришельца» под уникальным углом

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1», находящийся на орбите Марса, сфотографировал межзвездную комету 3I/ATLAS под уникальным ракурсом и дал подсказки по поводу ее формирования. Ученые рассказали об этом опыте в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен телескопами в июле 2025 года. Он стал всего лишь третьим подобным телом, замеченным в Солнечной системе.

Комету окружало яркое облако из газа и пыли, а космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» выявил у нее аномальный химический состав. Соотношение углекислого газа к воде в ней оказалось значительно выше, чем у большинства комет Солнечной системы.

Китайские ученые воспользовались редким шансом и развернули камеры марсианского зонда навстречу пролетающему объекту, чтобы изучить его с близкого расстояния.

В отличие от почти всех предыдущих наблюдений, сделанных с Земли или околоземной орбиты, «Тяньвэнь-1» зафиксировал комету под углом, сильно смещенным относительно плоскости ее орбиты. Этот уникальный ракурс сыграл важную роль в понимании поведения межзвездного объекта.

Камера HiRIC китайского спутника представляет собой КМОП-матрицу (светочувствительная матрица) размером 512×512 пикселей. Ее создавали для детальной съемки Марса, а не для фиксации тусклых комет. Однако команда специалистов решила сфокусировать ее на объекте 3I/ATLAS.

В рамках исследования ученые настроили камеру на 30-секундную выдержку. В результате им удалось сделать 57 кадров за три периода наблюдений: 30 сентября, 1 октября и 3 октября. Из-за огромной скорости кометы каждый новый снимок демонстрировал измененную конфигурацию хвоста и окружавшего 3I/ATLAS облака.

Марсианская позиция позволила астрономам разглядеть такие особенности кометы, которые не удалось бы зафиксировать с помощью земных телескопов. Как отмечается в статье, это первое в истории Китая наблюдение за астрономическим объектом в глубоком космосе. Оно предоставило уникальные сведения о структуре пылевого облака вокруг 3I/ATLAS.

Ранее на основе данных телескопа «Хаббл» ученые оценивали диаметр ядра кометы примерно в 1,3 километра с периодом вращения около 16 часов. Медленное движение пыли, которое фиксировали с Земли, указывало на наличие крупных частиц. Теперь же, благодаря камерам на орбите Марса, исследователи смогли увидеть эти крупные пылевые зерна напрямую.

Главное открытие - пылевое облако 3I/ATLAS оказалось заполнено необычно крупными частицами. Сравнив полученные снимки со стандартными моделями космической пыли, ученые выяснили: в облаке преобладают зерна размером в сотни микрометров. Диаметр большинства частиц составляет от одной десятой до целого миллиметра, что сопоставимо с размером крупного песка. После отделения от ядра эти массивные фрагменты двигались крайне медленно. Протяженность облака с обращенной к Солнцу стороны указывает на то, что скорость выброса частиц составляла всего от 3 до 10 метров в секунду.

Несмотря на динамику движения частиц, общий профиль яркости облака оставался стабильным во все периоды наблюдений. Вблизи ядра яркость падает примерно обратно пропорционально расстоянию, а по мере удаления этот спад становится еще более крутым.

Именно такая картина характерна для процессов, когда крупные частицы пыли непрерывно улетают в космическое пространство под воздействием солнечного света. Полученные результаты полностью согласуются с теоретическими расчетами поведения межзвездного вещества.

Ранее астрономы сообщали о наличии узких пылевых шлейфов (джетов) в облаке 3I/ATLAS и связывали их с вращением космического тела. Однако снимки с аппарата «Тяньвэнь-1» таких структур не выявили. На марсианских кадрах пылевое облако кометы выглядело гладким и веерообразным, без четких отдельных полос. Китайские специалисты выразили сомнение в достоверности данных телескопа «Хаббл».

Собранные данные дают новые подсказки о формировании кометы 3I/ATLAS. Этот межзвездный объект, как и его предшественница - комета 2I/Борисова, обладает крупными пылевыми частицами и необычным составом летучих веществ. Это указывает, что оба тела сформировались в экстремально холодных условиях. Именно низкие температуры позволили им сохранить летучие соединения, включая углекислый газ.