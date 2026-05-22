На ЦИПР-2026 представили российский гибрид ноутбука и планшета

«Росатом» представил на конференции ЦИПР-2026 российский планшет-трансформер OKO Book 5 Yoga. Разработкой устройства занималась компания «Байтэрг», сообщает Hi-Tech Mail.

Модель выполнена в формате гибридного устройства с сенсорным экраном, который раскрывается на 360 градусов. Благодаря такой конструкции гаджет можно использовать как классический ноутбук и планшет.

OKO Book 5 Yoga построен на базе процессора Rockchip, точная модель которого не называется. Также отмечается наличие 16 ГБ оперативной памяти и накопителя объемом 512 ГБ. Устройство работает под управлением российской операционной системы МОС «ОКО».

Согласно опубликованной технической документации, вес трансформера составляет 1,2 кг. Устройство получило 13,2-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 2400х1600 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 400 нит.

Среди прочих параметров называют наличие фронтальной камеры с разрешением 5 Мп, двух портов USB-A, двух USB-C, HDMI и аудиоразъема 3,5 мм. Емкость аккумулятора составила 11900 мАч.

Стоимость и доступность OKO Book 5 Yoga не уточняются.