Почему космонавтам заранее удаляют гланды и зубы мудрости

Будущим космонавтам перед полетами превентивно удаляют гланды и зубы мудрости — даже если они еще не прорезались и не вызывают проблем. Такая мера позволяет предотвратить возможное воспаление в условиях, когда экстренное проведение операций невозможно. Об этом на встрече со студентами в ИНТЦ «Валдай» рассказал Герой России, космонавт-испытатель Денис Матвеев, сообщили «Газете.Ru» Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

По словам космонавта, главная задача врачей — заранее исключить любые потенциальные очаги воспаления, которые могут стать опасными во время длительной экспедиции на орбите. В условиях космоса доступ к полноценной хирургической помощи ограничен, а эвакуация экипажа занимает время и зависит от множества технических факторов.

«Врачи больше всего боятся воспалений в условиях, когда на орбите нет оперативного доступа к пациенту», — пояснил Матвеев.

Он рассказал, что перед собственной 195-суточной экспедицией ему удалили зуб мудрости, который еще даже не прорезался и находился глубоко в десне.

Медики опасаются, что скрытые стоматологические или ЛОР-проблемы могут обостриться уже во время полета. Даже небольшое воспаление на Земле обычно контролируется антибиотиками и хирургическим вмешательством, однако на орбите такие ситуации представляют гораздо больший риск. Кроме того, в невесомости меняется распределение жидкостей в организме, из-за чего отеки и воспалительные процессы могут переноситься тяжелее.

Матвеев отметил, что по медицинским показаниям некоторым кандидатам в космонавты проводят и более серьезные операции, если специалисты видят потенциальную угрозу здоровью в будущем. Такой подход относится к так называемой превентивной медицине — направлению, задача которого не лечить уже возникшую болезнь, а максимально снижать вероятность ее появления.

Космонавт также рассказал о других сложных этапах отбора. Одним из самых тяжелых испытаний считается сурдокамера — трехсуточная изоляция без сна и контакта с внешним миром. Во время теста специалисты оценивают психологическую устойчивость кандидатов, способность сохранять концентрацию и эффективно работать в условиях усталости и сенсорной депривации.