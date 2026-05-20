Ученые раскрыли тайну крошечных лап тираннозавра

Крошечные передние лапы крупных хищных динозавров, включая ти-рекса, могли уменьшиться в процессе эволюции из-за их перехода к охоте с помощью мощных челюстей. К такому выводу пришли ученые из Лондона и Кембриджа, сообщает Science Daily.

Во время совместного исследования ученые обнаружили четкую закономерность: чем массивнее и сильнее становился череп доисторического хищника, тем меньше были его передние конечности. Таким образом, знаменитые короткие лапы тираннозавра рекса стали результатом серьезного изменения в способе добычи пищи. Хищники просто перестали полагаться на когти при нападении на крупную добычу.

«Голова переняла у конечностей функцию главного орудия нападения. Это классический пример принципа «используй или потеряешь»: лапы перестали быть полезными и со временем уменьшились в размерах», - объяснил Чарли Роджер Шерер, ведущий автор исследования.

Британские исследователи проанализировали анатомические данные 82 видов тероподов. К этой группе относится большинство двуногих плотоядных динозавров. Анализ показал, что уменьшение длины передних лап происходило независимо друг от друга как минимум в пяти различных эволюционных линиях, включая семейство тираннозавридов.

Полученные результаты подтверждают, что редукция конечностей была не случайной мутацией, а закономерным эволюционным ответом на усиление жевательного аппарата хищников.

Исследователи обнаружили, что динозавры с короткими лапами обычно обладали особенно массивным и крепким черепом. Эта взаимосвязь оказалась гораздо сильнее, чем зависимость между длиной конечностей и общими размерами тела животного.

Когда гигантские растительноядные динозавры (например, зауроподы) стали более распространенными, хищники постепенно перестали хватать добычу когтями. Пытаться схватить и удержать в лапах 30-метрового зауропода - не самая лучшая идея. Вместо этого они начали полагаться на мощные и сокрушительные укусы челюстей.

Шерер отметил, что не только у ти-рекса, но и у других гигантских хищных динозавров были крошечные передние конечности. Например, у карнотавра лапы были до смешного миниатюрными - даже меньше, чем у тираннозавра.