Пользователей ПК предупредили об опасности передних USB-портов

Внешние SSD — удобный вариант для хранения резервных копий важных файлов, но ими не всегда правильно пользуются. Во-первых, SSD не стоит оставлять подключенным к компьютеру надолго, а во-вторых — их лучше не подключать к ПК через передние USB-порты на системном блоке. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

Порты в передней части системного блока — удобная штука, но они не всегда оптимальны для высокоскоростной передачи файлов. Подобные порты подключаются к материнской плате через внутренние коннекторы, а их скорость зависит от самого коннектора, проводки в системном блоке, порта и кабеля, которым вы пользуетесь.

Другими словами, тот факт, что к USB-порту можно подключить SSD, не означает, что подключение будет идеальным. Об этом легко забыть, учитывая спутанные конвенции названий USB. Два порта могут выглядеть почти одинаковыми, но предлагать кардинально разные скорости; передний USB-C порт может быть далеко не таким быстрым, как точно такой же порт, но на задней панели блока.

Конечно, некоторые разъемы, размещаемые спереди, прекрасно справляются со своими задачами — но это редкость, и на глаз их никак не отличить от менее скоростных.

Многие современные портативные SSD достаточно быстры, чтобы USB-порт стал боттлнеком. А если проблема не в разъеме, то, может быть, в кабеле. Подключать к передним USB-портам что-то, для чего они не предназначены, так же бессмысленно, как заряжать смартфон от ноутбука — по крайней мере, если вы хотите оптимальную производительность.

Так, 10-гигабитный SSD нуждается в разъеме с соответствующей пропускной способностью — иначе он не выдаст максимальную скорость. Если подключить его к порту, который не может предоставить заветные 10 Гбит/с, то скорость самого SSD не имеет значения, потому что ее будет сдерживать разъем.

Данная проблема особенно актуальна для премиальных моделей портативных SSD, которые могут достигать скоростей свыше 2 000 Мб/с. По сравнению с полноценными внутренними накопителями эта цифра не так уж впечатляет, но для внешнего это высокий показатель. Из-за этого разъемы в задней части системного блока — лучший вариант для передачи большого объема файлов. Обычно там проще опознать самые быстрые порты, и вы подключаетесь прямо к видеокарте без участия коннекторов, что повышает быстродействие.

При этом стоит понимать, что внешние SSD отлично справляются с ролью резервного хранилища — не основного. Они не могут быть полноценным расширением внутренних накопителей ПК. Если оставить внешний накопитель постоянно подключенным к компьютеру, то он будет подвержен всем тем же рискам, что и другие диски — от случайного удаления до вредоносного софта и скачков напряжения. Но и убирать SSD куда-то в дальний ящик навсегда тоже не рекомендуется: они хранят данные в форме электрических зарядов в NAND-ячейках, которые, конечно, могут сохраняться годами, но не рассчитаны на это.

Конечно, не стоит совсем списывать со счетов передние порты. У них тоже есть полезные применения: зарядные кабели, подключение флэшек и кард-ридеров, различной периферии. Им, в отличие от SSD, не нужна большая скорость.