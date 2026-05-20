Новые правила Google могут лишить россиян части приложений

Приложения для Android станут более безопасными, при этом у части пользователей может исчезнуть, например, доступ к банковским сервисам, заявил НСН IT-эксперт Артем Геллер.

Google давно нужно было заняться безопасностью продуктов, предлагаемых пользователям, однако новые правила установки приложений могут обернуться для российских пользователей Android проблемами, которые, впрочем, можно будет обойти, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Google с осени введет новые правила, по которым установить приложения на смартфоны с ОС Android станет сложнее. Меры затронут в первую очередь разработчиков приложений. Компания заявляет, что «новая система проверки разработчиков в Android — это дополнительный уровень безопасности», который затрудняет злоумышленникам повторное распространение вредоносного контента.

«Давно надо было этим заняться, потому что обычно новости, связанные с тем, что кто-то установил мошенническое приложение, связано в основном с Google. Возможно, еще один более внимательный осмотр приложения с дополнительными сведениями может отсеять часть российских приложений. Это будет очень индивидуально и усложнит обновление приложений и появление новых, или какой-то банк исчезнет, например. Мы, скорее всего, столкнемся с единичными подобными случаями. Не думаю, что это будет распространяться на все, как в Apple Store», - полагает Геллер.

С одной стороны, приложения могут не обновляться или стать недоступными для российских пользователей, но, с другой, весь спектр приложений будет более проверен. Россиянам из-за новой политики Google станет чуть тяжелее, чем всем остальным, отметил IT-эксперт, но и они смогут найти альтернативные пути установки исчезнувших приложений на Android.