Минтранс запретил заряжать пауэрбанки на борту самолетов

В России вступили в силу новые правила провоза внешних аккумуляторов в самолетах, согласно которым пассажирам запретили заряжать устройства во время полета, сообщил Минтранс.

Ведомство опубликовало обновленные нормы провоза пауэрбанков в пассажирских самолетах, передает РИА «Новости».

Теперь запрещено заряжать гаджеты в полете и брать на борт сверхмощные устройства.

Кроме того, пассажиров обязали держать пауэрбанки в доступном месте под личным контролем.

Новые правила также жестко регламентируют емкость батарей. Устройства до 100 Ватт-час можно провозить свободно, от 100 до 160 Ватт-час – только по согласованию с авиакомпанией.

Пауэрбанки мощнее 160 Ватт-час к перевозке полностью запрещены. Сдавать любые внешние аккумуляторы в багаж нельзя, их разрешено брать исключительно в ручную кладь.

Пять российских авиакомпаний уже привели свои требования в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), действие которых распространяется на всю российскую гражданскую авиацию.

В начале мая авиакомпания «Аэрофлот» ограничила провоз и зарядку внешних аккумуляторов на своих рейсах.