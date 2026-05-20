Oppo назвала дату презентации новых устройств

Oppo раскрыла дату презентации новых устройств — 25 мая.

Нас ждут смартфоны Reno16 и Reno16 Pro, планшет Pad 6, беспроводные наушники Enco Air 5s, а также необычный аксессуар Oppo Bubble — круглый дисплей, который крепится на магните к задней крышке телефона.

СМИ также делятся некоторыми характеристиками устройств.

Reno16 Pro.

Экран: 6,78 дюйма LTPO

Процессор: Dimensity 9500s

Батарея: 7000 мА·ч

Основная камера: основная 200 Мп (всего три)

Варианты памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ

Reno16.

Экран: 6,31 дюйма

Процессор Dimensity 8500

Память: до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной

Pad 6.

Экран с разрешением 3K

Батарея: 10 420 мА·ч

Процессор MediaTek Dimensity 9500s

Мировые цены и даты старта продаж пока не объявлены, но предзаказы в Китае открыли.