Oppo назвала дату презентации новых устройств

Oppo представит смартфоны Reno16 и круглый дисплей на магнитах 25 мая
Oppo раскрыла дату презентации новых устройств — 25 мая.
Нас ждут смартфоны Reno16 и Reno16 Pro, планшет Pad 6, беспроводные наушники Enco Air 5s, а также необычный аксессуар Oppo Bubble — круглый дисплей, который крепится на магните к задней крышке телефона.
СМИ также делятся некоторыми характеристиками устройств.
Reno16 Pro.
Экран: 6,78 дюйма LTPO
Процессор: Dimensity 9500s
Батарея: 7000 мА·ч
Основная камера: основная 200 Мп (всего три)
Варианты памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ
Reno16.
Экран: 6,31 дюйма
Процессор Dimensity 8500
Память: до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной
Pad 6.
Экран с разрешением 3K
Батарея: 10 420 мА·ч
Процессор MediaTek Dimensity 9500s
Мировые цены и даты старта продаж пока не объявлены, но предзаказы в Китае открыли.