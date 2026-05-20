Искусственный интеллект будет управлять Российской орбитальной станцией

Директор департамента цифровой трансформации Роскосмоса Дмитрий Горшков сообщил, что на новой Российской орбитальной станции (РОС) функции управления, стыковки и общего функционирования возьмёт на себя искусственный интеллект. Космонавты смогут больше сосредоточиться на научных экспериментах. Процессы будут контролироваться из Центра управления полётами.

Основным разработчиком ИИ для РОС выступает Сбер. По словам Горшкова, аналогов такому подходу в мире почти нет, поэтому российские компании активно привлекаются к сотрудничеству. Станция будет создаваться поэтапно: сначала затопят узловой модуль «Причал» на МКС, затем установят новый универсальный узловой модуль, а после 2030 года отстыкуют модули «Наука» и другие в самостоятельный полёт. Полное формирование РОС планируется завершить к 2034 году.

Применение ИИ на станции позволит автоматизировать рутинные операции, повысить безопасность стыковок и снизить нагрузку на экипаж. Российская орбитальная станция станет площадкой для отработки технологий, необходимых для будущих межпланетных миссий. Работа над проектом идёт в соответствии с национальной космической программой.