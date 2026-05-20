Роскосмос рассказал, за что будет отвечать ИИ на РОС

Искусственный интеллект на Российской орбитальной станции (РОС) будет применяться для управления, стыковки и общего функционирования станции.

Об этом ТАСС сообщил директор департамента цифровой трансформации Роскосмоса Дмитрий Горшков.

"Искусственный интеллект будет отвечать за управление, за стыковку, за функционирование станции в принципе. То есть космонавты будут в большей степени сосредоточены на научных экспериментах, нежели на управлении самой орбитальной станции", - сообщил он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

В то же время процесс управления, стыковки Российской орбитальной станции будут контролироваться группой специалистов в Центре управления полетами.

По его словам, искусственный интеллект для национальной орбитальной станции будет базироваться на разработках отечественных компаний.

"Основной разработчик у нас сейчас, конечно, - это Сбербанк. В России такого раньше никто не делал, в принципе и в мире такой опыт не сильно применяется. Поэтому все современные российские разработчики могут и должны в общем-то с нами сотрудничать для того, чтобы мы могли развивать эту технологию", - подчеркнул он.

В апреле 2026 года главный конструктор РОС Владимир Кожевников в рамках презентации сообщил, что на первом этапе узловой модуль "Причал" российского сегмента Международной космической станции будет затоплен вместе с очередным транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС", а на его место будет установлен новый универсальный узловой модуль. Затем на орбиту отправится научно-энергетический модуль, а в 2030 году два модуля и многоцелевой лабораторный модуль "Наука" будут отстыкованы и отправятся в самостоятельный полет.

Формирование национальной станции предполагается завершить к 2034 году.