Российские ученые доказали, что материалы сами восстанавливаются на орбите

ТАСС рассказал, что московские инженеры создали первый в мире сканирующий зондовый микроскоп «СММ-2000С» для работы в космосе. Его установили на спутник «Нанозонд-1» и запустили в июне 2023 года. Прибор выдержал перегрузки, потребляет мало энергии и уже получил научные данные. Выяснилось, что некоторые материалы самовосстанавливаются под солнечным светом, а разрушение обшивки солнечным ветром идёт медленнее прогнозов.

Разработан микроскоп на заводе «Протон» в ОЭЗ «Технополис Москва». Он стабильно работает в открытом космосе, что подтвердили орбитальные испытания. Данные, полученные с его помощью, уже опубликованы в научных журналах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это вносит особый вклад в изучение космоса.

Главные открытия, о которых рассказали учёные: самовосстановление материалов под воздействием солнечного света (это позволит создавать корабли, которые меньше изнашиваются) и более медленное, чем предполагалось, разрушение обшивки солнечным ветром. Благодаря второму фактору толщину корпусов можно уменьшать, а вместо этого брать на борт больше полезного груза.