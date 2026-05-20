Названо любимое растение кошек

Какое растение кошки любят больше всего? В Европе и Северной Америке многие, наверное, ответят: «кошачья мята» (котовник). В Японии же скорее назовут актинидию полигамную (по-японски — «мататаби»). Оба растения вызывают у кошачьих характерную реакцию — они трутся о них мордой и телом, валяются по земле, а иногда лижут или жуют листья.

А если предоставить кошке выбор, что ей больше придется по вкусу? В Японии поставили серию экспериментов с прямым сравнением. Их результаты обнародованы в Journal of Chemical Ecology.

Сначала исследователи разложили свежесрезанные ветки и листья актинидии рядом с растущими кустами кошачьей мяты в саду в Мориоке, куда уличные коты могут свободно заходить и уходить, и установили камеру. Из шести пушистых гостей, которых удалось надежно идентифицировать, пять терлись и катались по земле в ответ на актинидию, но ни один не среагировал ни на живой котовник, ни на срезанный.

Потом уличным кошкам предложили экстракты растений — и результат повторился: животные снова показали более выраженную склонность реагировать на стимулы, полученные из актинидии.

Следующими участниками испытаний стали 22 породистые кошки, содержащихся в неволе в двух центрах Японии. Среди них были представители пород, выведенных в Европе, США и Ближнем Востоке.

Их тестировали в просторном помещении, где они могли свободно передвигаться, что позволяло им самим решать, подходить к стимулам, исследовать их или игнорировать. Когда экстракты котовника и актинидии предъявляли одновременно, 15 кошек прореагировали только на экстракт актинидии, три — только на экстракт котовника, одна — на оба, а еще три обнюхали фильтры, но не стали тереться или кататься.

В целом, кошки достоверно чаще реагировали на экстракт актинидии, чем на экстракт котовника.

Этот результат оказался неожиданным, поскольку котовник содержит обильное количество активных соединений. Более того, в экстракте кошачьей мяты намного выше концентрация цис-транс-непеталактона — основного действующего вещества, от которого балдеют кошки. А общее содержание измеренных биоактивных ингредиеннтов в котовнике примерно в 170 раз выше, чем в использованном в исследовании экстракте актинидии.

«На первый взгляд, это кажется нелогичным. Можно было бы ожидать, что растение, содержащее больше активных соединений, которые к тому же явно работают в лабораторных тестах, вызовет более сильную поведенческую реакцию в условиях свободного выбора. Но наблюдали мы иное», — говорит профессор Масао Миядзаки из Университета Ивате, руководивший проектом.

Авторы затрудняются объяснить, с чем связан такой выбор кошек. По одной из гипотез, свежий котовник может выделять слишком много этих активных соединений. Иными словами, запах может казаться кошке слишком сильным.

Любопытно, что похожее наблюдение было сделано более 250 лет назад. В своем знаменитом «Словаре садовода», изданном в 1768 году, Филип Миллер писал, что кошки особенно неравнодушны к котовнику (который в то время часто называли котовником кошачьим) «когда он увядает», но, как правило, не тревожат его, когда он растет большой массой.

Эта идея также может помочь объяснить, почему многие коммерческие продукты для кошек на основе котовника используют высушенные листья. В процессе сушки некоторые летучие изомеры непеталактона могут испаряться, что, возможно, снижает интенсивность запаха до более комфортного для кошачьих уровня.

«Это исследование напоминает нам, что поведение животных следует изучать в таких условиях, где животные могут делать свой собственный выбор», — подытожил профессор Миядзаки.

Результаты помогут в разработке всевозможных предметов кошачьего обихода — игрушек, когтеточек, спреев и т. п., которые скрашивают жизнь питомцев в неволе.