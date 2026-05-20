Китай начал эксперимент, от которого зависит будущее человечества

Когда заголовки новостей взорвались сообщением о том, что Китай «закинул в космос человеческий зародыш», первая реакция — шок. Однако спешу успокоить моралистов: на орбиту отправилась не будущая кроха. 12 мая грузовой корабль «Тяньчжоу-10» доставил на станцию искусственную модель эмбриона, выращенную из стволовых клеток. Эта структура — муляж природы, гениальный подлог науки. Она имитирует первые дни жизни, но никогда не станет человеком.

Зачем же весь этот сыр-бор?

Роддом на орбите: пока только для улиток

«Космических путешественников» заморозят и вернут на Землю. Их ждет сверкающая лаборатория и жестокий допрос с пристрастием. Исследователи сравнят небесные образцы с их земными братьями-близнецами. Цель проста и амбициозна одновременно: понять, как микрогравитация кромсает ранние этапы человеческого развития.

Мы уже знаем, что космос — далеко не лучшая колыбель для жизни.

Вспомним 90-е, станцию «Мир». Тогдашние новости тоже пестрели сенсациями: на орбите вылупились японские перепела. Крошечный комочек весом в шесть граммов пробил скорлупу и заковылял по модулю, пугая космонавтов своей неземной наглостью. У птенцов был клювательный рефлекс, они тянулись к свету.

Казалось, эволюция дала зеленый свет покорению вакуума.

Но правда оказалась горькой. Процент вылупления оказался ниже плинтуса, а большинство оперившихся малышей имели патологии развития. Невесомость беспощадна к новорожденным: организм, сформированный миллиардами лет под давлением гравитации, в космосе просто ломается. Птицы гибли в первые же сутки.

Грызуны под прицелом: что выяснили японцы?

В 2021 году эстафету подхватила Япония. На МКС отправили двухдневных мышиных эмбрионов. Результаты этого эксперимента выглядят как приговор. В норме на Земле 61% зародышей дорастают до стадии бластоцисты — многоклеточного шара, с которого начинается настоящая магия жизни.

В космосе этот показатель рухнул до 23%.

Более того, на стадии двух клеток (самый старт) 47% эмбрионов погибали, тогда как на Земле — лишь 8%. Искусственная гравитация на станции чуть-чуть улучшила статистику, но до земных показателей ей далеко, как до Альфы Центавра.

Что убивает жизнь в космосе?

Врагов у будущих космических детей трое. Первый — невесомость, ломающая механику деления клеток. Второй — жесткая радиация, прошивающая ДНК насквозь. Третий — изменение электромагнитного поля, о котором мы пока знаем лишь то, что оно меняет биохимию.

Однако паниковать рано. Природа дала нам неожиданный аванс. Беременные мыши, побывавшие в космосе на поздних сроках, сумели вернуться на Землю с абсолютно здоровым потомством. Организм матери — лучший космический скафандр.

Исследования на морских ежах и амфибиях (которые вообще предсказуемо разваливались в невесомости) не стали приговором. Жизнь хитрее. Она найдет лазейку.

Когда на Марсе откроют первый роддом?

Человечество — парадоксальный вид. Нам мало родных пенатов. Нам подавай звезды. И если люди всерьез намерены строить города на Луне или плантацию на Марсе, вопрос размножения — ключевой. Без него колонизация превращается в ссылку для последнего поколения.

Китайский эксперимент с искусственными эмбрионами — это разведка боем. Ученые пока не знают, где именно происходит сбой: на этапе имплантации, формирования нервной трубки или закладки органов.

По оптимистичным прогнозам, первый ребенок, зачатый в космосе (именно зачатый, а не рожденный после перелета), появится на свет еще очень не скоро. Речь идет о десятилетиях, если не о столетиях.

Но начало положено. Пока на орбите летают бессмертные стволовые клетки, имитирующие зародыш. И это не безумие. Это единственно возможный путь к тому, чтобы однажды фраза «рожденный на Марсе» перестала быть фантастикой.