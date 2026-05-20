Власти допустили введение требования к приземлению дата-центров

Минпромторг рассматривает возможность установить нормативные требования к оснащению центров обработки данных российским оборудованием. Об этом пишут «Ведомости».

Как заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак на конференции ЦИПР, ведомство намерено добиваться локализации аппаратной базы на серверных стойках. Однако сделает оно это только после формирования общей нормативно-правовой базы для ЦОД.

По словам замминистра, дата-центры представляют собой сложнейшие объекты с точки зрения как инженерной инфраструктуры, так и стоечного оборудования, поэтому к ним будут предъявляться особые требования. Цель нововведений — масштабирование решений на российском технологическом стеке.

Шпак подчеркнул, что российские решения должны быть надёжными и обладать высокой производительностью, чтобы не возникало соблазна возвращаться к иностранным аналогам.

