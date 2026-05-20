Samsung и Google представили умные очки с поддержкой ИИ

Samsung и Google впервые официально показали ИИ-очки на базе Android XR в рамках конференции Google I/O 2026. Устройство разрабатывается совместно с производителями очков Gentle Monster и Warby Parker, о сотрудничестве с которыми компании объявили еще в прошлом году. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Газета.Ru

Новинка будет доступна в двух вариантах дизайна – от Gentle Monster и Warby Parker. Подробные технические характеристики пока не раскрываются, однако компании уже рассказали о ключевых возможностях устройства.

ИИ-очки работают на платформе Android XR и обеспечивают голосовой доступ к Gemini без использования рук. Пользователи смогут получать пошаговую навигацию, искать ближайшие места и получать персонализированные рекомендации в реальном времени.

Устройство также поддерживает функции продуктивности, включая создание событий в календаре, просмотр кратких уведомлений и оформление заказов. Кроме того, очки смогут выполнять перевод речи в режиме реального времени, а встроенная камера вместе с ИИ позволит мгновенно переводить текст и вывески. Камера также предназначена для съемки фото и видео.

Судя по опубликованным изображениям, устройство получит одну камеру и светодиодный индикатор. Очки будут работать в связке со смартфоном и выполнять роль дополнительного устройства.

Запуск новинки запланирован на осень 2026 года, а дополнительные подробности компания обещает раскрыть в ближайшие месяцы.