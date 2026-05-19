Флагман Xperia 1 VIII оказался толще, чем заявляет Sony

Новый смартфон Sony Xperia 1 VIII оказался в центре обсуждений из-за расхождения между заявленной и фактической толщиной устройства. Производитель указывает в характеристиках толщину корпуса на уровне 8,3 мм, однако известный инсайдер OnLeaks провел собственные замеры и получил показатель около 8,59 мм. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По данным источника, различие может быть связано с методом измерений. Передняя и задняя стеклянные панели Xperia 1 VIII немного выступают за пределы металлической рамки, и Sony, вероятно, учитывает только толщину центральной части корпуса.

Ситуация вызвала дискуссии о том, как производители смартфонов указывают габариты устройств. Ранее пользователи уже критиковали Apple за заявленную толщину iPhone 17 Air в 5,64 мм, несмотря на значительно выступающий блок камер.

Хотя разница в 0,29 мм вряд ли будет заметна при повседневном использовании, обсуждение вновь привлекло внимание к распространенной практике, когда бренды указывают минимальную толщину устройства, не учитывая выступающие элементы корпуса. В Sony пока не прокомментировали ситуацию.