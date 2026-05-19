Названы лучшие смартфоны в пределах 50 000 рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 50 тыс. руб.

Открывает список компактный Xiaomi 15T за 38,3 тыс. руб., оснащенный 6,38-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также яркостью до 3200 нит. Гаджет получил чип MediaTek Dimensity 8400 Ultra, тройную камеру Leica на 50, 50 и 12 Мп, батарею емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамики с Dolby Atmos, защиту IP68, ИК-порт и NFC.

Следом идет Huawei Nova 15 Pro стоимостью 40,8 тыс. руб. с LTPO OLED-дисплеем на 6,84 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 4000 нит, фирменным чипом Kirin 9010S, 12 ГБ оперативной памяти и батареей на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Среди прочих характеристик отмечается наличие тройной камеры на 50, 12 и 13 Мп, защиты IP65, ИК-порта, стереодинамиков и NFC.

На третьем месте оказался Realme 16 Pro+, который при цене 44,8 тыс. руб. может похвастаться 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем на с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 6500 нит, чипом Snapdragon 7 Gen 4 и тройной камерой с разрешением 200, 50 и 8 Мп. Гаджет также оснащается батареей на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамиками, NFC и ИК-портом.

В топ также вошли Samsung Galaxy S25 FE и Honor 400 Pro за 46,2 и 50,9 тыс. руб. соответственно.