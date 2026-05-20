Microsoft признала, что Windows 11 убивает батареи ноутбуков

На протяжении многих лет пользователи ПК сталкивались с перегревом, низкой автономностью и падением производительности из-за некорректно работающих драйверов.

© mobidevices.com

На конференции Windows Hardware Engineering Conference 2026 компания Microsoft заявила о пересмотре подхода к оценке сторонних драйверов. Всё из-за того, что некачественные драйверы годами незаметно разряжали батареи и ухудшали производительность компьютеров.

В рамках инициативы Driver Quality Initiative (DQI) драйверы будут оцениваться не только по стабильности системы, но и по влиянию на производительность, энергопотребление и пользовательский опыт. Изменения затрагивают Windows 11 и связаны с обновлением KB5089549.

Ранее система оценки опиралась в основном на данные о критических сбоях через Windows Error Reporting (WER). Драйверы, не вызывавшие падений системы, но ухудшающие работу устройства, часто не попадали под ограничения. Это создавало «слепую зону» в контроле качества.

Новая модель учитывает поведение драйверов в реальных сценариях: энергопотребление, тепловыделение, влияние на производительность и режимы энергосбережения, включая гибернацию. Цель – выявлять проблемы до массового распространения драйвера.

Также планируется усиление требований к сертификации, более жёсткий контроль версий и автоматический откат проблемных драйверов через Windows Update, а также блокировка устаревших релизов, не соответствующих новым требованиям.