LG представила первый игровой монитор с нативной частотой 1000 Гц

LG представила игровой монитор UltraGear 25G590B с частотой обновления 1000 Гц при разрешении Full HD. Устройство ориентировано прежде всего на киберспортсменов и фанатов соревновательных игр, сообщает The Verge.

Это первый монитор с частотой 1000 Гц при разрешении 1920х1080 пикселей, так как ранее были представлены лишь модели с аналогичной частотой в HD-разрешении (720р). Новинка оснащена 24,5-дюймовой IPS-матрицей с антибликовым покрытием и технологией Motion Blur Reduction Pro, предназначенной для повышения четкости движущихся объектов в динамичных сценах.

Компания также интегрировала ряд ИИ-функций, таких как AI Scene Optimization для автоматической настройки изображения под игровой жанр, а также AI Sound, отвечающую за улучшение пространственного звучания.

При этом практическая необходимость столь высокой частоты обновления остается предметом дискуссий. Еще с выходом моделей на 360 и 480 Гц эксперты спорили о том, способен ли человеческий глаз различать подобные показатели. Дополнительным ограничением остается производительность ПК: запуск современных игр на уровне 1000 кадров в секунду даже в разрешении Full HD требует крайне мощного железа.

Одной из немногих игр, способных приблизиться к таким значениям, называют Counter-Strike 2, где на топовых конфигурациях частота кадров может достигать 800–900 FPS.

Стоимость и точная дата начала продаж UltraGear 25G590B пока не раскрываются. Монитор планируется выпустить во второй половине 2026 года.