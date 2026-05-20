Столкновение с галактикой-«сосиской» «обнулило» Млечный Путь

Около 11 миллиардов лет назад наш Млечный Путь пережил столкновение с карликовой галактикой-«сосиской» Гайя-Энцелад. Результатам этого слияния посвящено исследование в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Диск Млечного Пути — это огромная вращающаяся система звезд, похожая на блин, с закручивающимися от центра спиральными рукавами. В этом диске находится большинство звезд Галактики, включая Солнце, и вращается он со скоростью более 220 километров в секунду.

Астрономы давно пытаются определить, когда именно сформировался этот вращающийся диск. Ключ к разгадке кроется в движении и возрасте звезд — в какой-то момент ранней истории Галактики звезды начали двигаться согласованно, образуя единую вращающуюся структуру.

Конечно, ученые не могут отправиться назад во времени, чтобы увидеть юный Млечный Путь своими глазами. Зато могут наблюдать формирование похожих галактик в далекой Вселенной и проводить симуляции. Десятилетиями предполагалось, что наша Галактика пережила слияние с меньшей, что сильно отразилось на ее нынешнем виде.

В 2018 году наблюдения космического телескопа Gaia выявили многочисленную популяцию звезд с необычными траекториями, которые можно было объяснить только масштабным слиянием, произошедшим около десяти миллиардов лет назад. Сегодня это событие известно как слияние Gaia-Сосиска-Энцелад (GSE).

Для оценки его последствий авторы воспользовались симуляцией галактик, подобных Млечному Пути (модели Auriga). Моделирование показало, что вращение звездных дисков часто начиналось раньше, чем предполагалось.

Скорее всего, уже 13 миллиардов лет назад звезды в нашей Галактике согласованно обращались вокруг ядра, а GSE это вращение «обнулило». И то, что мы наблюдаем сейчас — повторный «запуск» после «пересборки» галактического диска.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что столкновение с «сосиской» произошло около 11 миллиардов лет назад — раньше, чем указывали многие предыдущие оценки. Примечательно, что именно на это время приходится резкий всплеском образования звездных скоплений. Такие вспышки звездообразования — естественное следствие галактических столкновений, как результат резкого сжатия газа.