Вымерших гигантских птиц возродили с помощью искусственных яиц

Техасская компания Colossal Biosciences объявила о рождении 26 здоровых цыплят с использованием системы «искусственное яйцо», что стало важным шагом на пути к воскрешению вымерших видов, таких как моа и додо. Об этом сообщает National Geographic (NG) со ссылкой на заявление CEO и сооснователя компании Бена Ламма.

Искусственное яйцо представляет собой силиконовую мембрану внутри жесткого шестиугольного контейнера с прозрачным окном для наблюдения за эмбрионом. По словам главного биолога Colossal Эндрю Паска, полупроницаемый материал обеспечивает эффективный газообмен и удерживает влагу, имитируя свойства натуральной скорлупы. Размер искусственной капсулы можно варьировать от габаритов колибри до огромного — как у вымершей гигантской моа, чей рост достигал почти 3,7 метра (то есть выше современного страуса).

Однако, как подчеркивает NG, отчет компании не прошел экспертное рецензирование, и Colossal не обнародовала данные о том, какая доля птенцов из искусственных яиц успешно вылупилась.

Не участвующие в проекте коллеги ученых признают технологию впечатляющей, но указывают на серьезные ограничения. Так, эволюционный биолог Винсент Линч из Университета Буффало отметил, что пока создана лишь защитная мембрана, а не все компоненты яйца.

Молекулярный генетик Ханс Ченг из Университета штата Мичиган добавил, что в генной инженерии птиц эмбрион состоит из одной-двух клеток, а в природе на момент, когда птица сносит яйцо, в нем уже около 50 тысяч клеток.

Эколог Стюарт Пимм из Университета Дьюка подчеркнул, что даже при технической возможности возрождения видов главными угрозами для птиц являются исчезновение среды обитания, столкновения со стеклами зданий и уличные кошки.