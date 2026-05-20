Перечислены лучшие смартфоны Samsung

Авторы издания CNet перечислили лучшие смартфоны Samsung, которые можно купить в 2026 году. Список доступен на сайте медиа.

Лучшим премиальным устройством корейского бренда назвали Galaxy S26 Ultra. По словам журналистов, флагман имеет новый дисплей с функцией конфиденциальности, отличную камеру, полезные функции искусственного интеллекта и стильный дизайн. Самым оптимальным вариантом для большинства пользователей выбрали Galaxy S25 — аппарат 2025 года, который имеет все актуальные функции и стоит не дороже 800 долларов (57 тысяч рублей).

Главным раскладным телефоном Samsung оказался Galaxy Z Fold 7.

«Это отличный выбор, если вам нужен большой, похожий на планшет дисплей без лишних функций и без компромиссов с точки зрения качества камеры», — описали девайс специалисты.

Лучшей раскладушкой назвали Galaxy Z Flip 7.

Самым лучшим телефоном среди недорогих аппаратов корейского бренда выбрали Samsung Galaxy A15 5G, который имеет много полезных функций и стоит всего 200 долларов (14 тысяч рублей). Лучшим легким смартфоном выбрали Galaxy S25 Edge, который весит всего 163 грамма.

В конце мая известный инсайдер с ником Instant Digital заявил, что Samsung больше не будет выпускать складные смартфоны серии Flip. По его информации, формат раскладушки себя изжил.