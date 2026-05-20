Владелец эксклюзивного Surface обвинил Microsoft в подмене устройства

Пользователь форума Reddit с ником rhemfur рассказал, что после отправки Microsoft на ремонт лимитированного ноутбука Surface Laptop 7 компания вернула ему стандартную версию устройства.

Речь идет о специальной юбилейной модификации Surface Laptop 7, выпущенной к 50-летию Microsoft. Устройство отличалось не техническими характеристиками, а эксклюзивным оформлением: золотым логотипом компании, гравировкой со старым фирменным знаком и кастомизированной упаковкой. Всего было выпущено лишь 50 таких ноутбуков.

По словам владельца устройства, его ноутбук начал зависать, после чего он обратился в сервис Microsoft. В компании признали устройство неремонтопригодным и отправили пользователю замену с аналогичными характеристиками. Однако вместо лимитированной версии клиент получил обычный Surface Laptop, доступный в розничной продаже и не имеющий той же ценности.

Фуртадо утверждает, что заранее уведомил Microsoft о том, что отправляет эксклюзивную модель, а также вложил в коробку записку с просьбой сохранить уникальную версию устройства при замене. На момент публикации сообщения пользователь не получил официального ответа от компании.