Ученые раскритиковали новую публикацию документов США об НЛО

Ранее в мае Министерство обороны США обнародовало пакет документов, связанных со случаями появления НЛО — такое за всю историю правительства произошло впервые. Но научное сообщество, несмотря на важный шаг для прозрачности, по-прежнему недовольно. Портал space.com рассказал, почему.

Часть экспертов отреагировала на обнародованные данные обескураженно. Потому что те, кто знаком с архивами информации об НЛО или даже свидетельствами астронавтов, отмечают, что существование почти всех «прежде невиданных» файлов не было секретом.

Многие документы ФБР и других правительственных организаций и так находятся в открытом доступе. Тем не менее, возможность получить доступ к ним с меньшим количеством вымаранных строк и в более централизованной форме тоже ценна. Так исследователи смогут более внимательно проверять детали и реконструировать то, как официальные агентства получали и оценивали доклады об НЛО.

Правда, хоть короткие видео и конспекты не распутанных дел могут быть интригующими, без жестких подтверждений в виде метаданных, методологии расследования и техник анализа, их тяжело оценить. Какие-либо выводы можно будет делать только в том случае, если следующие релизы аналогичных документов будут содержать полную информацию о делах, а не только провокационные фрагменты. Науке нужен контекст — без него нельзя добиться настоящей прозрачности.

По мнению Александра Рохаса, консультанта фирмы Enigma Labs, изучающей НЛО с помощью соцсетей и продвинутых технологий, движение за прозрачность подобной информации началось не при нынешней администрации США. Оно набирало обороты в Конгрессе на протяжении нескольких лет под давлением публики, и релиз документов — продолжение этой работы, а не ее источник.

При этом Рохас считает, что обнародованные файлы очевидно «незакончены». У многих кейсов почти нет контекста, в документах не хватает показателей сенсоров и какого-либо сопровождающего анализа — словно чиновникам было важнее выпустить для публики хоть что-то. Не важно, насколько оно полезно. Но даже в этом случае неполные данные, выпущенные в открытый доступ, лучше, чем идеальные файлы, хранимые под замком. Постепенно паттерны можно выявить и по такой информации — но непонятно, что будет дальше, поскольку актуальный релиз генерирует больше вопросов, чем ответов.

Так, в документах нет самых базовых данных — координат, параметров датчиков, высоты, подтверждения скорости. Многие кейсы маркировали как НЛО просто потому, что у организаций не было достаточного объема информации, чтобы идентифицировать их.

При этом отсутствие важных деталей не умаляет другого факта — Белый дом и ряд других государственных органов впервые за всю историю своего существования подтвердили, что феномен НЛО реален, и что он требует внимания. NASA и Министерство обороны смогли признать, что объект на фото, сделанном в ходе миссии «Аполлон 17», не идентифицирован — и это уже важно для науки.