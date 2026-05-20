Раскрыто предназначение древних огромных горшков в Лаосе

Останки по крайней мере 37 человек, захороненных внутри гигантского каменного кувшина в Лаосе, меняют представления об одном из самых загадочных древних ландшафтов Юго-Восточной Азии.

© Naukatv.ru

Плато Сиангкхуанг в центральном Лаосе усеяно тысячами огромных каменных сосудов — некоторые высотой до трех метров и весом в несколько тонн. Долина Кувшинов давно считается древним мегалитическим памятником, но кто построил эти кувшины и для чего они предназначались, оставалось загадкой.

«С ними связано множество старых легенд — например, что их сделали великаны для приготовления рисового вина», — говорит археолог Ник Скопал из Университета Джеймса Кука.

По результатам исследований 1930-х, кувшины относятся к железному веку Юго-Восточной Азии (примерно 500 год до н. э. — 500 год н. э.) и использовались для кремации или разложения тел. Позже рядом, но не внутри действительно находили кремированные останки, захоронения, а также стеклянные бусы и украшения.

Теперь в горшке высотой 1,3 метра и шириной более двух метров близ города Пхонсаван обнаружены правые бедренные кости и черепа 19 человек, а также зубы — в общей сложности 37 человек. Результаты их исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Первые твердые доказательства

Радиоуглеродное датирование показало, что останки помещали в кувшин в несколько этапов на протяжении почти 270 лет — между IX и XII веками нашей эры. Кости аккуратно уложены, вероятно, после того, как тела предварительно разлагались в другом месте — более длинные кости располагались по краям, а множество мелких и хрупких костей отсутствовало.

«Это невероятно значимое открытие. После почти ста лет спекуляций это первый случай, когда один из каменных кувшинов исследован и его связь с погребальными практиками не вызывает сомнений», — подчеркивает старший преподаватель Найджел Чанг из Университета Джеймса Кука.

Примерно в 500 метрах от большого главного кувшина находится группа меньших по размеру каменных сосудов, в некоторых из них тоже найдены стеклянные бусы. Скопал предполагает, что умерших сначала помещали в маленькие кувшины, чтобы плоть разложилась, а затем переносили кости в большой кувшин.

«Были ли эти каменные сосуды способом освободить душу и подготовить ее к загробной жизни в рамках культа предков? Мы проводим анализ ДНК останков внутри кувшина. Это поможет понять, кем были эти люди и состояли ли они в родстве друг с другом», — надеется исследователь.

Датировка образцов показывает период использования кувшина, но не момент его создания.

Сами кувшины старше

«Похоже, становится ясно, что на участках с кувшинами велась активная деятельность во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Однако лично я считаю, что сами кувшины древнее — им две и более тысячи лет», — убежден Чанг.

К сожалению, определить возраст сосудов невозможно, но анализ найденных снаружи артефактов совпадает с датировкой содержимого, что позволяет предположить: кувшин установили на месте, когда туда поместили первые тела.

«Это все больше указывает на то, что культура была скорее средневековой, а не железного века», — приходит к выводу Скопал.

По его мнению, такая практика была частью родовых погребальных обрядов, которые совершались на протяжении поколений. Однако кувшины в Лаосе сильно различаются, поэтому в рамках общей традиции их, вероятно, использовали по-разному. На одних участках сосуды стоят в основном вертикально, и многие пусты (возможно, из-за разграбления), тогда как на других есть множество кувшинов с более мелкими или узкими внутренними полостями, лежащих на боку. Это говорит о различиях в обрядах между регионами или об изменении ритуалов со временем.

«Весьма вероятно, что кувшины могло использовать множество культурных групп, либо одна и та же группа могла применять один и тот же сосуд в погребальных целях на протяжении долгого времени», — допускает профессор Тиатоши Джамир из Нагалендского университета.

Такое встречается и сейчас

У населявших этот регион австроазиатских народов существовали подобные погребальные обычаи, подтверждает профессор Марко Митри из Северо-Восточного университета Хилла, который изучал похожие каменные кувшины на северо-востоке Индии — более чем в 1000 км от Лаоса. Более того, аналогичные ритуалы сохранились и поныне у народности кхаси, также принадлежащей к австроазиатской языковой семье — после кремации они помещают кости в каменные ящики, называемые кистами.