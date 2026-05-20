В Мексике обнаружили 700-летние гробницы эпохи Теотиуакана

В центральной Мексике во время охранно-спасательных археологических работ на маршруте будущей пассажирской железной дороги Мехико — Керетаро сделано крупное открытие. Специалисты Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили погребальный комплекс эпохи ранней классики на археологическом участке Игнасио-Сарагоса, расположенном недалеко от древнего города Тула (штат Идальго). Находка проливает свет на малоизученный период истории региона, предшествовавший расцвету знаменитой столицы тольтеков.

© naukatv.ru

Поселение площадью около 2400 квадратных метров было заселено преимущественно между 225 и 600 годами нашей эры — в эпоху наивысшего могущества мегаполиса Теотиуакана. Под слоем земли, веками распахивавшимся местными фермерами, ученые под руководством Виктора Эредиа Гильена обнаружили фундаменты каменных стен, формировавших упорядоченный жилой квартал с внутренними двориками-патио. Главным открытием стали более десятка погребений, устроенных прямо под полами комнат.

Тайны шахтных колодцев

Пять из обнаруженных могил представляют собой редкие для этой местности гробницы шахтного типа: глубокие вертикальные колодцы (глубиной до 1,8 метра), ведущие в небольшие подземные погребальные камеры, выдолбленные в плотном вулканическом грунте (тепетате).

В одной из таких гробниц археологи обнаружили останки восьми человек, преимущественно взрослых. Шесть скелетов находились в сидячем положении, а рядом с ними была аккуратно составлена ритуальная подношение — коллекция из 47 миниатюрных керамических сосудов. По мнению ученых, крошечная посуда предназначалась исключительно для загробных ритуалов и культа предков, а не для бытового использования. Расположение остальных двух скелетов указывает на то, что гробницу вскрывали несколько раз: при подзахоронении новых тел останки прежних жильцов почтительно сдвигали в сторону. Среди других находок выделяются изящные украшения из перламутра и сосуды с гравировкой.

Ресурсная база империи

Регион Тулы в древности был важнейшим сырьевым придатком Теотиуакана — здесь добывали известь, необходимую для производства штукатурки, которой украшали столичные пирамиды. Открытие доказывает, что Игнасио-Сарагоса не была изолированной деревней, а входила в развитую экономическую сеть региона.

Хотя Тула прославилась как великая столица тольтеков с ее монументальными каменными воинами-атлантами гораздо позже (после 1000 года н. э.), находки показывают, что эта земля была важным культурным и религиозным центром задолго до их прихода.

Археологи отмечают, что подобные спасательные работы на инфраструктурных объектах позволяют буквально «вытащить из-под ковша» скрытые страницы истории Мезоамерики.