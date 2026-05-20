В Мексике обнаружили 700-летние гробницы эпохи Теотиуакана
В центральной Мексике во время охранно-спасательных археологических работ на маршруте будущей пассажирской железной дороги Мехико — Керетаро сделано крупное открытие. Специалисты Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили погребальный комплекс эпохи ранней классики на археологическом участке Игнасио-Сарагоса, расположенном недалеко от древнего города Тула (штат Идальго). Находка проливает свет на малоизученный период истории региона, предшествовавший расцвету знаменитой столицы тольтеков.
Поселение площадью около 2400 квадратных метров было заселено преимущественно между 225 и 600 годами нашей эры — в эпоху наивысшего могущества мегаполиса Теотиуакана. Под слоем земли, веками распахивавшимся местными фермерами, ученые под руководством Виктора Эредиа Гильена обнаружили фундаменты каменных стен, формировавших упорядоченный жилой квартал с внутренними двориками-патио. Главным открытием стали более десятка погребений, устроенных прямо под полами комнат.
Тайны шахтных колодцев
Пять из обнаруженных могил представляют собой редкие для этой местности гробницы шахтного типа: глубокие вертикальные колодцы (глубиной до 1,8 метра), ведущие в небольшие подземные погребальные камеры, выдолбленные в плотном вулканическом грунте (тепетате).
В одной из таких гробниц археологи обнаружили останки восьми человек, преимущественно взрослых. Шесть скелетов находились в сидячем положении, а рядом с ними была аккуратно составлена ритуальная подношение — коллекция из 47 миниатюрных керамических сосудов. По мнению ученых, крошечная посуда предназначалась исключительно для загробных ритуалов и культа предков, а не для бытового использования. Расположение остальных двух скелетов указывает на то, что гробницу вскрывали несколько раз: при подзахоронении новых тел останки прежних жильцов почтительно сдвигали в сторону. Среди других находок выделяются изящные украшения из перламутра и сосуды с гравировкой.
Ресурсная база империи
Регион Тулы в древности был важнейшим сырьевым придатком Теотиуакана — здесь добывали известь, необходимую для производства штукатурки, которой украшали столичные пирамиды. Открытие доказывает, что Игнасио-Сарагоса не была изолированной деревней, а входила в развитую экономическую сеть региона.
Хотя Тула прославилась как великая столица тольтеков с ее монументальными каменными воинами-атлантами гораздо позже (после 1000 года н. э.), находки показывают, что эта земля была важным культурным и религиозным центром задолго до их прихода.
Археологи отмечают, что подобные спасательные работы на инфраструктурных объектах позволяют буквально «вытащить из-под ковша» скрытые страницы истории Мезоамерики.