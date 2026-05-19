В Австралии найдена древняя могила динго

Австралийские археологи совместно со старейшинами коренного народа баркинджи совершили знаковое открытие на территории Национального парка Кинчега (Новый Южный Уэльс). На берегу реки Баака (Дарлинг) обнаружено захоронение самца динго возрастом около тысячи лет.

© Naukatv.ru

Находка переворачивает представления ученых о масштабах ритуальных практик австралийских аборигенов и доказывает, что динго были не просто полудикими спутниками человека, а полноправными членами общины, окруженными искренней любовью и уважением. Научная публикация вышла в журнале Australian Archaeology.

Жизнь, полная заботы

Останки пса, которого на языке баркинджи называют «гарли», обнажились из-за естественной эрозии почвы у дороги близ озер Менинди. Радиоуглеродный анализ показал, что животное намеренно похоронили между 963 и 916 годами нашей эры.

Изучение скелета гарли открыло трогательную историю его жизни. По меркам динго он дожил до глубокой старости — ему было от 4 до 7 лет. Его зубы оказались сильно изношены, но главным открытием стали многочисленные прижизненные травмы: сломанные ребра и перелом задней лапы. Характер повреждений указывает на то, что пса, скорее всего, сильно ударил кенгуру. С такими ранениями в дикой природе хищник обречен на быструю смерть. Тот факт, что кости полностью срослись, доказывает: люди долгое время выхаживали раненое животное, кормили его и защищали.

Посмертное «кормление»

Особый интерес для науки представляет сам обряд погребения. Динго похоронили в специально сложенной куче из речных ракушек. Исследователи установили, что этот курган начали формировать прямо перед захоронением или в момент погребения, однако люди продолжали приносить туда раковины речных моллюсков на протяжении нескольких столетий после смерти пса.

Старейшины баркинджи объяснили, что эти подношения были частью ритуала «кормления» предка, который поддерживался многими поколениями. В мировой археологической практике подобное непрерывное ритуальное поклонение на могиле животного зафиксировано впервые.

Новый взгляд на историю

«Если гарли хоронили с той же заботой и почтением, что и людей, это говорит о глубокой привязанности к животному», — отмечает руководитель проекта доктор Эми Уэй из Сиднейского университета.

По словам соавтора исследования доктора Лукаса Кунгулоса, традиция захоронения динго оказалась развита гораздо дальше на север и запад Австралии, чем считалось ранее.

Для самих баркинджи открытие не стало сюрпризом: устные предания всегда хранили память об этой связи.

Раскопки проводились по просьбе Совета старейшин аборигенов менинди, который полностью контролировал процесс. Перед началом работ ученые провели традиционный обряд окуривания, а в начале этого года, после завершения всех анализов, останки гарли были с почестями возвращены земле.