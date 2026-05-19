GizmoChina: Samsung вместе с Galaxy Z Fold 8 покажет ультраширокий Z Fold 8 Wide

Samsung может представить вместе с линейкой Galaxy Z Fold 8 новую версию складного смартфона под названием Galaxy Z Fold 8 Wide. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на TechManiacs. По данным источника, компания делает ставку не на радикальный редизайн, а на улучшение характеристик, которые давно ждут пользователи. Стандартный Galaxy Z Fold 8, как утверждается, станет тоньше – его толщина в раскрытом состоянии составит около 4,1 мм против 4,2 мм у предыдущего поколения. Вес устройства также может снизиться до 210 граммов вместо 215 граммов. Сообщается, что смартфон получит более емкий аккумулятор на 5000 мАч вместо батареи на 4400 мАч у Galaxy Z Fold 7, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Наиболее заметным нововведением может стать Galaxy Z Fold 8 Wide. Устройство, по информации инсайдеров, получит внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма с близким к квадратному соотношением сторон в стиле 4:3, что должно сделать смартфон более похожим на компактный планшет. Также утверждается, что в новой модели Samsung может отказаться от телеобъектива в пользу двойной камеры на 50 Мп. Освободившееся пространство, как предполагается, будет использовано для увеличения емкости аккумулятора до 4800 мАч.

