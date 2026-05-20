Apple Watch Ultra 4 получат новый дизайн

Смарт-часы Apple Watch Ultra 4 могут получить полностью обновленный дизайн и функцию контроля артериального давления. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на отчет DigiTimes.

По данным издания, Apple разрабатывает систему уведомлений о повышенном давлении, которая будет использовать оптический датчик сердечного ритма на задней панели устройства. Сенсор сможет анализировать реакцию кровеносных сосудов на каждый удар сердца и отправлять предупреждения при обнаружении аномалий. Сейчас технология проходит проверку регуляторов FDA.

Источники также утверждают, что Apple готовит серьезное обновление конструкции устройства. Ранее сообщалось, что новые модели могут получить изменения во внешнем виде и новую компоновку из восьми датчиков, расположенных кольцом на задней части корпуса. Теперь речь идет уже о полном редизайне и значительном расширении возможностей сенсоров.

По оценкам аналитиков, обновление может увеличить поставки Apple Watch на 20-30% по сравнению с 2025 годом.

Презентация Apple Watch Ultra 4 ожидается осенью 2026 года вместе с моделями iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 и складным iPhone Ultra.