Прощание с великаном: старейший баобаб Мадагаскара умирает

Уникальный баобаб Цитакаканца, признанный самым крупным из когда-либо зарегистрированных на Мадагаскаре, начал стремительно терять силы. Недавно у него обломилась одна из главных ветвей - верный признак приближающейся гибели дерева.

Дереву около 900 лет. Оно растет в лесу Андомбири на юго-западе острова, примерно в двух часах езды от города Моромбе. Окружность ствола достигает 29 метров. Местные жители считают его священным и называют "Цитакаканца", что в переводе с малагасийского означает: "Если ты поешь с одной стороны ствола, тебя не услышат с другой".

Биогеограф Сирил Корню, специалист по баобабам Мадагаскара, рассказал, что после тропического шторма "Джуд" в марте 2025 года полый ствол дерева заполнился дождевой водой, которая не смогла испариться. Это привело к развитию плесени, бактерий и грибков. От дерева начал исходить сильный запах гнили, а из ствола стал выделяться чёрный жидкий экссудат.

"Обрушение крупной ветви - типичный признак скорой смерти баобаба. Это очень грустно. Мы теряем настоящий памятник растительного мира - уникальное и экстраординарное дерево", - отметил Корню, передает RFI.

До последнего времени Цитакаканца был предметом гордости местных жителей и начал привлекать туристов, принося доход в бедный засушливый регион. По оценкам специалистов, в ближайшие три года от гигантского баобаба практически ничего не останется.