На Солнце произошли три вспышки максимального класса мощности

Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал 3 вспышки класса X на обратной стороне Солнца, сказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИЗСФ Российской академии наук.

Солнечные вспышки делятся на пять классов мощности – A, B, C, M и X. Каждый переход к следующей "букве" предполагает десятикратное увеличение мощности.

Как уточняется, взрывы привели к частичному разрушению группы пятен, и к моменту, когда положение Земли относительно Солнца изменится, активность зоны предположительно снизится и магнитные бури маловероятны.

Многие ученые считают, что слабые и средние магнитные бури, то есть штормы категорий G1 и G2, проходят для людей почти незаметно. Другие эксперты рекомендуют следить за диетой и избегать чрезмерной физической активности.