Apple работает над складным iPad

Apple продолжает разработку крупного складного iPad, который, по данным инсайдера Digital Chat Station (DCS), получит такую же конструкцию шарнира, как и будущий складной iPhone, известный под неофициальным названием iPhone Ultra. Об этом сообщает издание MacRumors.

По имеющимся данным, устройство может получить 18-дюймовый дисплей производства Samsung и создать новый сегмент крупных складных планшетов. Несмотря на сообщения о приостановке проекта в прошлом году, разработка продолжается. Однако проблемы с весом устройства и технологией экрана, как ожидается, могут сдвинуть сроки выхода с 2028 на 2029 год.

В сложенном состоянии устройство будет напоминать MacBook с алюминиевым корпусом без внешнего экрана, а в раскрытом виде – модель размером примерно с 13-дюймовый MacBook Air, но без физической клавиатуры. Текущие прототипы, по данным источников, весят около 1,6 кг из-за крупного OLED-дисплея и металлического корпуса.

Стоимость устройства также может оказаться высокой: если цены на комплектующие существенно не снизятся, складной iPad может стоить до $3900 (примерно 277 тыс. руб. по курсу на 19 мая).