«Бюро 1440» и РЖД договорились о внедрении интернета на «Сапсанах»

Российская космическая компания "Бюро 1440" и "Российские железные дороги" (РЖД) подписали план по внедрению спутниковой связи нового поколения на высокоскоростных электропоездах "Сапсан" и скоростных электропоездах "Ласточка".

Утверждение дорожной карты состоялось в рамках конференции ЦИПР.

"Совместно с РЖД мы уже протестировали свои абонентские терминалы на специальном вагоне-лаборатории - проверили работу на скорости, вибрациях, в разных климатических условиях", - рассказал гендиректор "Икс холдинг" и "Бюро 1440" Алексей Шелобков.

Отработать широкополосную передачу данных на поездах планируется до конца этого года.

Интеграция спутниковой связи с низких орбит в конструкцию и цифровую архитектуру вагонов позволит пассажирам ключевых направлений скоростных поездов подключаться к быстрому интернету с низкой задержкой, подчеркнул Шелобков.