Зачем 3000 лет назад на юге Швеции вырезали следы ног в камне

На древних скальных выступах юга Скандинавии и на огромных валунах, оставленных отступающими ледниками, выбиты изображения стоп. Среди них встречаются и следы босых ног, и отпечатки сандалий с ремешками.

Следов много, изготовление их было, очевидно, трудоемким — и, стало быть, не случайным. Назначение подоморфных петроглифов скандинавского бронзового века (примерно 3700–2500 лет назад) — так они называются по-научному — стало темой исследования, опубликованного в Oxford Journal of Archaeology.

На юге Скандинавии немало наскальной живописи времен северной эпохи бронзы. Среди артефактов преобладают простые чашевидные углубления — более 90%. Более сложные изображения — лодки, антропоморфные фигуры, сцены с животными — в меньшинстве. Особняком идут подоморфные петроглифы — отпечатки ног или подошв, выбитые на камне, поскольку они почти не встречаются в других регионах мира.

А на юге Скандинавии их найдены тысячи, в том числе 627 близ озера Меларен в Швеции и 610 на нескольких панелях площадки Лейрфалль в Норвегии.

Ранее исследователи трактовали эти изображения в основном как символы, почти не обращая внимания на то, где именно они расположены и как могли использоваться. Профессор Фредрик Фаландер из Стокгольмского университета решил изучить, какую роль эти следы могли играть в социальных или ритуальных практиках, а не только то, что они обозначали.

С этой целью он пошел, что называется, от противного — не от теорий, которые объясняют следы, а от физических характеристик и самых петроглифов, и мест их обнаружения. Археолог детально исследовал центрально-восточную Швецию — ландшафт, достаточно разнообразный, чтобы выявить закономерности в размещении петроглифов.

Используя шведские национальные базы данных, автор составил карту количества, типов и местоположения изображений, изучив, как отпечатки ног вписываются в более широкий географический контекст и были ли они намеренно расположены рядом с определенными природными образованиями.

Анализ показал, что эти изображения — не просто картинки или религиозные символы, а объекты, созданные для выполнения конкретной функции. При детальном рассмотрении выяснилось — отпечатки, скорее всего, делали так: на мокрой поверхности камня оставляли след, а затем, пока он еще был виден, выбивали или выбирали углубление по его контуру.

Многие следы пары не имеют. И на этот счет у профессора есть объяснение: это могло быть своего рода приглашением другому человеку выбить рядом свой собственный. Парные же следы почти всегда были асимметричны, что говорит о принадлежности разным людям.

Совместное высечение пары могло быть ритуальным способом сделать союз или договор нерушимым. Впрочем, подоморфные знаки, вероятно, имели не одно значение и не одну цель, многие из которых невозможно полностью понять с помощью одного лишь формального анализа, заключается в исследовании.