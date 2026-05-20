Названы главные проблемы проведения полетов на Марс

Главная, но не единственная сложность организации полета на Марс — это расстояние до Красной планеты. Об этом рассказал австрийский космонавт Франц Фибек.

Несмотря на существенные ограничения, люди все же действительно продвинулись в технологиях для совершения такого полета.

— Основная сложность — это длительность полета. Потребуется большое количество топлива и соответствующие технические решения, и здесь ситуация не такая, как с полетом на Луну: туда можно долететь за три дня и почти сразу вернуться обратно. С Марсом все иначе, — отметил Фибек.

Также есть и проблемы медицинского характера. К примеру, радиация. Ее концентрация на соседней планете значительно сильнее, поэтому космонавтов необходимо обеспечить самой надежной защитой.

Важна и психология. Полет от Земли до Марса займет три года, причем речь идет о миссии без возможности вернуться обратно, передает РИА Новости.

Тем временем наука продолжает изучать Красную планету на расстоянии. Например, Европейское космическое агентство (ESA) представило новые детальные снимки долины Шалбатана на Марсе, подтверждающие теорию о существовании на планете древнего океана.