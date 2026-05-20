В Омане нашли древние наскальные рисунки неизвестного возраста

В северной части Омана (юго-восток Аравийского полуострова), в районе Хаджар-эль-Синанат в вилайете Аль-Хабура (провинция Северная Аль-Батина), обследование археологического участка выявило значительный комплекс наскальных рисунков и надписей. Об этом сообщает Министерство наследия и туризма Омана.

© Naukatv.ru

Памятник расположен в зоне перехода между горами Хаджар и побережьем Оманского залива — территории, где исторически пересекались прибрежные поселения, внутренние торговые маршруты, сельскохозяйственные районы и сезонные пути перемещения населения.

Каменные поверхности с гравировками

Основной объект представляет собой скальную поверхность, покрытую множеством изображений, выполненных методом выбивания и процарапывания камня. Техника предполагает последовательное удаление верхнего слоя породы, в результате чего формируются контуры фигур.

В набор мотивов входят изображения животных, антропоморфные фигуры и геометрические символы. По предварительной оценке специалистов, такие изображения могут отражать сразу несколько уровней смыслов — от наблюдений за окружающей природой до символических или социальных практик древних групп.

Министерство подчеркивает, что точная датировка пока не определена. Объект отнесен к «древним историческим периодам», однако разные группы изображений на одной поверхности могут относиться к разным хронологическим слоям. Это требует отдельного анализа стратиграфии выбивок и сравнительного изучения стиля рисунков.

Контекст региона и значение находки

Хаджар-эль-Синанат находится в пределах Северной Аль-Батины — региона, известного сочетанием горного рельефа, вади и прибрежных равнин. В исторической перспективе эта территория была связана с торговлей и морскими маршрутами, а также с сетью укрепленных поселений, включая Сохар, который играл заметную роль в региональной морской экономике.

На этом фоне наскальные изображения дополняют уже известную археологическую картину региона. Если форты и города отражают организованные формы власти и торговли, то гравировки на камне фиксируют более ранний и менее формализованный уровень культурной активности.

Интерпретация сюжетов

Изображения животных рассматриваются как возможное отражение местной фауны и практик охоты или скотоводства. При этом не исключается и символическое значение — животные могли быть связаны с представлениями о статусе, мифологии или родовой идентичности.

Человекообразные фигуры и геометрические элементы интерпретируются осторожнее. Исследователи допускают, что они могли использоваться для обозначения территорий, передачи информации или участия в ритуальных практиках. Однако на данном этапе ни одна из гипотез не считается подтвержденной.

Отдельно подчеркивается, что такие памятники часто формировались постепенно. Одна и та же скальная поверхность могла использоваться разными группами людей на протяжении длительного времени, что усложняет интерпретацию и требует точной фиксации каждого элемента.

Исследователи рассматривают Хаджар-эль-Синанат как часть более широкой культурной системы северного Омана. Наскальные изображения здесь выступают не как отдельные художественные объекты, а как элемент исторического ландшафта, где природная среда использовалась как носитель информации.