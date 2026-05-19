Соцсеть X ввела ограничения для пользователей без Premium-подписки

Соцсеть X (ранее Twitter) Илона Маска ввела новые ограничения для пользователей без Premium-подписки. На странице поддержки говорится, что изменения помогут снизить нагрузку на инфраструктуру платформы и сократить количество технических сбоев.

Согласно обновленным правилам, неверифицированные аккаунты без платной подписки смогут публиковать не более 50 постов в сутки и отправлять до 500 личных сообщений. Кроме того, были введены лимиты на взаимодействия внутри платформы: не более 200 ответов и 400 подписок в день.

В компании также сообщили о дополнительных ограничениях на количество публикаций и ответов, доступных в течение 30 минут, однако точные параметры этих лимитов раскрыты не были.

Ограничения распространяются на действия со всех устройств пользователя, а также на API-запросы сторонних приложений. После достижения установленного лимита пользователи будут получать уведомление об ошибке.

Платная подписка в X с галочкой верификации была запущена в ноябре 2022 года. Стоимость тарифа начинается от $3 в месяц.