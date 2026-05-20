Эксперт объяснил, как правильно утилизировать смартфон

Утилизируя смартфон, стоит задуматься не только о персональных данных, но и об опасности аккумулятора, рассказал в беседе с RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Перед тем как выкинуть устройство, нужно обязательно вынуть сим-карту и карту памяти. Если на телефоне была еСИМ, её тоже лучше удалить. Затем стоит выйти из аккаунтов, чтобы не оставить привязку к себе», — поделился он.

После этого нужно сделать сброс до заводских настроек через настройки телефона, продолжил эксперт.

«При сбросе удаляются ключи шифрования, и восстановить старые фотографии или переписку обычными методами практически невозможно», — отметил он.

Дальше телефон лучше не утилизировать в мусорный контейнер, а отнести в пункт приёма электроники, добавил Зыков.

«Во многих городах такие устройства принимают магазины техники, сервисные центры, экопункты и проекты по сбору электронных отходов. Если смартфон ещё рабочий, его можно попробовать сдать по программе trade-in или выкупа», — посоветовал он.

Специалист напомнил, что в телефоне стоит литийионная батарея.

«Если выкинуть его в обычную помойку, то он может получить повреждения при перевозке, прессовании мусора или сортировке. В итоге аккумулятор может загореться», — предупредил он.

