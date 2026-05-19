Ученые оценили, на сколько лет хватит запасов золота на Земле

Легко извлекаемые запасы золота могут закончиться на Земле уже через 15-20 лет, но этот металл можно добывать новыми способами, в том числе и из астероидов. Об этом рассказал «Комсомольской правде» научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) Константин Рязанцев.

По его словам, «страшную цифру» в 15-20 лет можно получить, если оценивать золото, которое на сегодняшний день рентабельно добывать, а также текущие скорости добычи.

«Но с развитием технологий появляется возможность добывать золото из все более и более бедных и сложно извлекаемых руд», - пояснил ученый.

Научный сотрудник ГЕОХИ РАН также напомнил, что золото изначально имеет внеземное происхождение и большая его часть образуется при слиянии нейтронных звезд и взрывах сверхновых. При этом «пыль», из которой собралась Земля, содержала в себе 0,14 граммов золота на тонну.

«По оценкам, в металлическом ядре Земли очень много золота, во много раз больше, чем на поверхности. Но для [того, чтобы его извлечь] пришлось бы «разобрать» Землю, и эта задача для цивилизации совсем другого уровня, нежели наша», - констатировал Константин Рязанцев.

Однако, по словам специалиста, достаточно много золота содержится в астероидах. Например, Психею размером около 220-230 км оценивают в «квадриллионы долларов». Однако для извлечения золота оттуда нужна специальная переработка, так как металл в астероидах не образует самостоятельные вкрапления, а растворен в железо-никелевом сплаве.

«Это очень непросто в условиях космоса. Но, возможно, уже пора задумываться над разработкой таких технологий», - резюмировал Константин Рязанцев.

Ранее гендиректор компании «Европейская Электротехника» Илья Каленков заявил о том, что запасов нефти на Земле хватит внукам и правнукам, при этом доступность ресурса связана с развитием технологий. Эксперт напомнил, что в настоящее время добыча ведется с глубины 3-3,5 километра, а ранее нефть добывали лишь с глубины 1,5 километра, и все запасы глубже считались неизвлекаемыми.