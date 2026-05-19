Названы лучшие и надежные смартфоны дешевле 30 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из семи бюджетных и надежных Android-смартфонов с долгим сроком службы.

Открывает список Samsung Galaxy A17 4G за 16,5 тыс. руб., выделяющийся на фоне конкурентов гарантированной поддержкой обновлениями Android и патчей безопасности до 2031 года. Среди прочих характеристик называют наличие чипа MediaTek Helio G99, яркого 6,7-дюймового экрана Super AMOLED с частотой 90 Гц, камерой на 50 Мп, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, слота под карты microSD и закаленного стекла Corning Gorilla Glass Victus.

Следом идет Redmi Note 15 4G стоимостью 19,2 тыс. руб., который также обещают обновлять до 2031 года. Смартфон оснащен памятью 8/256 ГБ, чипом MediaTek Helio G100 Ultra, AMOLED-дисплеем на 6,77 дюйма с частотой обновления 120 Гц, камерой с разрешением 108 Мп и батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

На третьем месте оказался iQOO Z11 Lite, который при цене 21,1 тыс. руб. может похвастаться аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт и стандартом MIL-STD, означающим защиту от падения с небольшой высоты. Гаджет предлагает чип MediaTek Dimensity 6300, память 8/256 ГБ, 6,74-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и основную камеру с разрешением 50 Мп.

В топ также попали Nothing Phone (3a) Lite, Motorola G56, Honor 600 Lite и Poco X8 Pro стоимостью от 19,6 до 26 тыс. руб.