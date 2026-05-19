На Великой Китайской стене нашли пушку возрастом почти 400 лет

На участке Цзянькоу Великой Китайской стены под Пекином археологи в ходе работ по сохранению обнаружили крупный комплекс находок, связанных с военной и бытовой жизнью эпохи династии Мин. Об этом сообщает Arkeonews. Исследования велись в сторожевых башнях №117–119 и на прилегающих участках стены. Всего выявлено более 300 артефактов.

© Naukatv.ru

Среди находок — чугунная пушка XVII века, элементы отопительных систем, строительные кирпичи с клеймами, остатки пищи и кости животных.

Пушка 1632 года и военная инфраструктура

© Naukatv.ru

Наиболее значимой находкой стала чугунная пушка, датируемая 1632 годом, временем правления императора Чунчжэня. Ее длина составляет 89,2 см, калибр — 8,5 см, вес — около 112 кг. По словам исследователей, это крупнейшее огнестрельное орудие, найденное на участке Цзянькоу.

Археолог Шан Хэн из Пекинского института археологии назвал ее первым крупным образцом артиллерии, обнаруженным в этой зоне. Сохранившиеся надписи, несмотря на коррозию, позволяют изучать особенности производства оружия, систему снабжения и возможные технологические связи Китая с Западом.

По конструкции пушка относится к типу «хунъи» — так называемой «пушка красных варваров». Это огнестрельное оружие европейского образца, которое было адаптировано в Китае в поздний период Мин. Ее параметры указывают, что Цзянькоу мог быть не просто укреплением, а полноценной огневой позицией с тяжелым вооружением.

Башни, жилье и жизнь гарнизона

На сторожевой башне №117 обнаружена каменная стела, датированная 1573 годом. Она помогает уточнить этапы строительства этого участка стены и служит важной хронологической отметкой.

Башня №118 дала представление о быте гарнизона. Здесь найдена самая крупная на участке отапливаемая кирпичная кровать-кан и печь. Такие конструкции использовались для обогрева в условиях сурового горного климата. Это подтверждает, что солдаты жили на стене длительное время, а не только несли краткосрочную службу.

Надписи строителей на кирпичах

Особый интерес вызвали строительные кирпичи с клеймами и надписями. Маркировки указывают на вес, тип печи и стандарты производства. Это помогает восстановить организацию строительных работ и логистику доставки материалов в горный район.

На одном из кирпичей сохранилась личная надпись:

«Ни вина, ни отдыха; три года тяжелого труда поседели мои волосы».

Эта надпись — редкое прямое свидетельство того, в каких условиях работали строители. Она показывает, что среди них были грамотные люди, которые могли оставить запись о своей тяжелой жизни. Кроме того, анализ строительного раствора выявил добавление растительных волокон — их использовали для укрепления смеси. Все это говорит о том, что строители обладали немалым практическим опытом и инженерной смекалкой.

Пища, кости и следы быта

Также были найдены обугленные остатки растений, зерновых культур и кости животных. Следы разделки на костях показывают, что пища готовилась прямо на месте. Эти данные помогают реконструировать рацион гарнизона и природную среду региона в эпоху Мин.

Совокупность находок показывает, что участок Цзянькоу был не только оборонительной линией, но и сложной системой жизнеобеспечения. Здесь сочетались военная инфраструктура, производство, быт и длительное проживание людей.