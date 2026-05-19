Через роутеры злоумышленники могут взломать любое умное устройство

Любое умное устройство может быть взломано, если злоумышленник получит доступ к роутеру или точке доступа Wi-Fi. Проникнуть в домашнюю сеть можно, например, с помощью подбора пароля или эксплуатации уязвимостей в прошивке сетевого оборудования. Задачу атакующим упрощает то, что большинство таких устройств постоянно подключено к интернету через Wi-Fi.

Как рассказал эксперт компании «Эфшесть»/F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин в комментарии «РИА Новости», доступ можно получить практически к любому устройству: кондиционеру, колонке, телевизору, холодильнику или роботу-пылесосу.

«Пройдя дальше по "цифровому дому" через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети», – говорит эксперт.

При этом взломанное устройство может продолжать работать как обычно. Визуально определить, что оно находится под контролем злоумышленников, практически невозможно.

Наибольшую опасность, как подчеркнул Сергей Золотухин, представляет взлом устройств с микрофоном и камерой. Их злоумышленники могут использовать для сбора данных, даже если такие функции ограничены на программном уровне. Полученные сведения могут применяться для сбора компромата, шантажа или атак с использованием социальной инженерии.

Известны примеры, когда такие возможности использовались обычными преступниками при подготовке к кражам в квартирах и домах. С помощью взломанных устройств злоумышленники могли понять, когда владельцев нет дома и какое ценное имущество находится внутри.

Ещё один распространённый мотив атакующих – включение взломанных устройств в ботнеты. Такие сети обычно используют для майнинга криптовалюты или организации DDoS-атак.