Ученые выяснили, почему комары кусают одних людей чаще других

Практически у каждого человека, страдающего от укусов насекомых, есть своя теория на этот счет: винят группу крови, ее «вкус» или генетическую предрасположенность. Масштабный научный обзор под руководством профессора Шэнцюня Дэна из Медицинского университета Аньхоя (Китай), опубликованный в журнале Decoding Infection and Transmission, призван прояснить ситуацию.

Исследование доказывает, что комары ориентируются на строго определенные химические и физические маркеры, на которые к тому же способны влиять переносимые этими насекомыми опасные вирусы.

Охота по приборам: от углекислого газа до запаха кожи

Кусают людей почти исключительно самки комаров, которым необходим белок человеческой крови для производства яиц. Поиск жертвы происходит поэтапно с помощью многоуровневой системы сигналов, работающей на разном расстоянии:

Углекислый газ (CO₂) . Газ в нашем выдохе насекомые улавливают за десятки метров. Комаров сильнее привлекают люди с крупным телосложением, ускоренным метаболизмом, частым дыханием, а также беременные женщины (во втором триместре они выдыхают больше воздуха). Все эти факторы увеличивают объем CO₂ вокруг тела.

. На расстоянии около 10 метров комар начинает считывать индивидуальный запах кожи, выделяющей от 300 до 1000 летучих соединений. Люди с высоким уровнем карбоновых кислот на коже привлекают комаров в 100 раз сильнее (уровень карбоновых кислот на коже человека — индивидуальная биологическая характеристика, которая практически не меняется на протяжении всей жизни).

. На расстоянии около 10 метров комар начинает считывать индивидуальный запах кожи, выделяющей от 300 до 1000 летучих соединений. Люди с высоким уровнем карбоновых кислот на коже привлекают комаров в 100 раз сильнее (уровень карбоновых кислот на коже человека — индивидуальная биологическая характеристика, которая практически не меняется на протяжении всей жизни). Секрет микробиома. Комаров привлекает не сам пот, а продукты жизнедеятельности бактерий, которые перерабатывают кожное сало. Наш кожный микробиом уникален и остается стабильным из года в год, из-за чего человека могут годами называть «магнитом для комаров». Эксперимент с участием женщин (включая беременных) показал, что насекомые активнее всего летят на летучий спирт 1-октен-3-ол, пахнущий сырой лесной почвой. Обычное мытье кожи и стирка одежды не спасают — микробы возвращаются почти мгновенно.

Паразиты управляют хозяевами

Самым интригующим открытием стало подтверждение того, что вирусы денге, зика и малярийные плазмодии целенаправленно меняют запах человека. Зараженный малярией организм выделяет молекулу HMBPP, которая заставляет эритроциты вырабатывать притягательный для комаров аромат. Вирусы денге и зика меняют состав микробиома кожи так, чтобы больной человек пах привлекательнее. Насекомое кусает зараженного, подхватывает патоген и разносит его дальше.

В то же время популярная гипотеза о влиянии группы крови на выбор комаров признана несостоятельной — все существующие исследования дают противоречивые результаты и проводились на слишком малых выборках.

Зато подтвердились бытовые наблюдения: темная одежда привлекает комаров визуально, а выпитое пиво повышает температуру тела и меняет химию выдоха, увеличивая риски.

Переход от догадок к точным молекулярным формулам позволит ученым создать репелленты нового поколения, например, маскирующие карбоновые кислоты и 1-октен-3-ол. Кроме того, открытие поможет разработать средства для коррекции микробиома кожи и создать дешевые экспресс-тесты, чтобы быстро выявлять людей-«суперраспространителей» инфекций в зонах эпидемий.