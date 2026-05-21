Космический зонд «Психея» прислал уникальные фото Марса

Пока человечество ждет 2029 года, когда автоматическая станция Psyche («Психея») достигнет своей главной цели — гипотетически богатого драгоценными металлами астероида (16) Психея, оцениваемого в квадриллионы долларов, — космический аппарат не дает скучать наблюдателям на Земле. На своем пути сквозь Солнечную систему зонд совершил критически важный и зрелищный маневр: пролетел всего в 4609 километрах от поверхности Марса.

Столь близкое рандеву позволило инженерам НАСА не только разогнать аппарат, но и провести масштабное тестирование его научного оборудования, подарив миру уникальные кадры Красной планеты.

Космическая праща

Пролет мимо Марса не был случайным. Был использован классический гравитационный маневр. Аппарат задействовал притяжение четвертой планеты как невидимую пращу, чтобы скорректировать курс и набрать необходимую скорость без лишних затрат топлива.

«Марс обеспечил нашему кораблю ускорение примерно на 1600 километров в час и изменил плоскость его орбиты примерно на градус относительно Солнца. Теперь мы точно держим курс на прибытие к астероиду летом 2029 года», — сообщил Дон Хан, руководитель навигационной группы миссии в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Проверка камер в экстремальных условиях

Во время сближения операторы миссии включили мультиспектральный тепловизор Psyche. Этот прибор уникален: он способен снимать как в видимом диапазоне, так и в ближнем инфракрасном спектре. Наведение камер на Марс стало идеальной возможностью откалибровать инструменты и проверить алгоритмы обработки изображений перед финальной встречей с металлическим астероидом.

Зонд передал на Землю тысячи снимков. На одном из них Марс предстал в виде сияющего серпа. Этот необычный ракурс обусловлен «высоким фазовым углом» съемки — положением, когда Солнце, Марс и зонд образуют специфическую геометрию. Оказалось, что серп светится ярче и простирается дальше, чем предсказывали модели: пылевая атмосфера Марса эффективно рассеивала солнечный свет.

На других кадрах, отправленных Psyche, ученые разглядели:

Южную полярную шапку: Яркое белое пятно шириной более 700 км, богатое водяным льдом.

Ветровые полосы над кратерами: Пылевые шлейфы длиной до 50 км, тянущиеся от гигантских воронок.

Кратер Гюйгенс: Огромную структуру диаметром около 470 км, запечатленную на снимках с искусственно усиленным цветом (из-за чего планета кажется синей).

Параллельно ученые протестировали магнитометры зонда, которые зафиксировали «головную ударную волну» — область, где солнечный ветер сталкивается с разреженной атмосферой Марса. Тесты подтвердили: все приборы работают безупречно. Теперь Psyche продолжает свой полет вглубь Главного пояса астероидов, используя импульс, подаренный Красной планетой.